Smart city, arriva wi-fi gratis in nove piazze della città

Martedì 21 luglio alle ore 11, in piazza Università, il sindaco Salvo Pogliese con l’assessore alla Smart City Alessandro Porto e Stefano Zacutti, Wholesale and B2B Director di Linkem daranno il via a una rete di hotspot wi-fi pubblici e gratuiti in nove siti della città di Catania, grazie a un finanziamento comunitario che il Comune è riuscito a ottenere. La Linkem, azienda aggiudicataria dell’esecuzione dei lavori, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, ha curato l’installazione del wifi gratis e la garanzia della connessione per tre anni in piazza Duomo, piazza Stesicoro, piazza Università, Villa Bellini, piazza Dante, piazza Federico di Svevia, piazza Eroi d'Ungheria, piazza Europa e piazza Roma, realizzando un importante servizio per cittadini e turisti senza alcun costo per il Comune.

