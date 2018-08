Incidenti sull'Etna, numerosi interventi del soccorso alpino

Numerosi gli interventi che hanno impegnato questo fine settimana i volontari delle Stazioni di Etna Nord ed Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. Sabato scorso i volontari sono intervenuti per aiutare un gruppo di trentuno escursionisti francesi colti di sorpresa da un temporale nei pressi della Grotta dei Lamponi.

Arrivati tempestivamente sul posto, li hanno portati in salvo presso il rifugio più vicino. Contemponeamente un’ altra squadra di soccorritori è intervenuto presso i Crateri Silvestri , per un malore che ha colto un turista, accompagnato tempestivamente in guardia medica. Oggi una squadra è intervenuta presso la Montagnola, dove un escursionista ha avuto un incidente riportando una sospetta frattura alla caviglia. I volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno raggiunto l'infortunato, prestato i primi soccorsi e lo hanno trasportato e affidato alle cure del 118.