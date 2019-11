Il soccorso alpino recupera un'escursionista alla Grotta dei lamponi

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuto questo pomeriggio per soccorrere una turista di Cesena di 51 anni, scivolata e feritasi ad una spalla lungo la Pista Altomontana dell’Etna, in prossimità della Grotta dei Lamponi. I tecnici hanno raggiunto e prestato le prime cure all'escursionista, mentre nella zona imperversava un violento temporale, per poi trasportarla al Rifugio Ragabo, dove era in attesa il personale sanitario del 118. La corretta interazione tra i diversi attori della catena di soccorso presenti sul territorio ha permesso il recupero della persona infortunata in un contesto impervio e particolare, come quello etneo.