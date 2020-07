La capitaneria salva tre diportisti che stavano per schiantarsi sugli scogli

Si è concluso con il recupero di tutti gli occupanti il soccorso all’imbarcazione da diporto che, stamattina, a causa di un avaria, stava per infrangersi sulla scogliera catanese. Poco prima delle 11:30 è giunta al numero di emergenza in mare 1530 una richiesta di soccorso,in cui si comunicava che l’imbarcazione stava andando alla deriva. Immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto, che ha coordinato le operazioni si soccorso, ha allertato il personale della motovedetta della guardia costiera CP 888 ed il battello veloce B19 di Catania, che si sono dirette a tutta velocità sulle coordinate indicate. Nonostante le condizioni marine non favorevoli, gli operatori hanno quindi raggiunto l’imbarcazione e proceduto al recupero. Una volta accertato lo stato di salute dei tre diportisti e valutate le condizioni dell’imbarcazione, si è provveduto a rimorchiarla presso il porticciolo di Ognina per la successiva messa in sicurezza.

