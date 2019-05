Tossico aggredisce la madre per comprare droga: "Ti spacco la testa"

Un pregiudicato catanese di 43 anni, L.S., è indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione aggravate, commessi contro la madre 69enne. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati nei reati che riguardano la violenza di genere, hanno consentito di evidenziare come la donna abbia patito dal 2014 ad oggi una serie di vessazioni che l’hanno relegata ad una condizione di sottomissione.

Il figlio, entrato nel tunnel della tossicodipendenza, con minacce, urla, pressioni psicologiche, intimidazioni e violenze anche fisiche rivolte alla madre: "ti spacco la testa, sei una stupida, fai schifo, ora ti ammazzo". L'ha anche minacciata con dei cocci di vetro e la costringeva a farsi dare il denaro necessario all'acquisto di stupefacenti, prosciugandole la pensione. Il giudice lo ha collocato ai domiciliari.