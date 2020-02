Un 23enne fermato dai carabinieri con soldi falsi e marijuana

I carabinieri del nucleo radiomobile etneo hanno arrestato nella il 23enne catanese Vincenzo Romano, poiché ritenuto responsabile di spendita ed introduzione nello stato di denaro falsificato e detenzione finalizzata alo spaccio di sostanze stupefacenti. All’occhio attento dei militari non è sfuggito l’utilizzo da parte del giovane di una ricetrasmittente nel punto nevralgico di una nota piazza di spaccio in via Capo Passero nel quartiere Galermo. All’esito negativo della perquisizione personale, i militari si sono spostati nella sua abitazione di via Vittorio Emanuele dove hanno rinvenuto e sequestrato 5 grammi di marijuana, suddivisa in 4 dosi, all’interno un porta frutta posto sul tavolo in cucina, n 5 banconote (1 da cento e 4 da cinquanta) credibilmente falsificate, nascoste all’interno di un barattolo di caffè. Nei prossimi giorni le banconote saranno inviate agli esperti della Banca d’Italia che ne esamineranno l’autenticità.