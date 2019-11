Meteo: settimana dal tempo incerto su Catania, la pioggia è dietro l'angolo

La passata perturbazione continua a lasciare strascichi rilevanti nel catanese. L'autunno si fa sentire prepotentemente, con un progressivo calo termico che ha già fatto registrare valori ben inferiori ai 20 gradi, con punte di 16 gradi nelle ore notturne. Per quanto riguarda la settimana che sta per cominciare, le previsioni meteo sono ancora altalenanti. Se da un lato il sole sembra scaldare le mattine, nel pomeriggio i cumuli di nubi sono quasi sempre in agguato. Le precipitazioni saranno concentrate nelle giornata di mercoledì e giovedì. Il prossimo 7 novembre si prevedono, in particolare, rovesci anche a carattere temporalesco. Poco mosso o localmente mosso lo Jonio, venti in prevalenza moderati da ovest.