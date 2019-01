Chiusura Ultima Tv, pioggia di solidarietà per i lavoratori

"La chiusura di una emittente televisiva rappresenta un enorme danno alla democrazia e alla pluralità dell' informazione che, purtroppo , a Catania e nel resto della regione conta già numerosi precedenti". La cooperativa Katanae, attraverso il suo presidente Dario Zappalà, esprime profonda solidarietà e vicinanza a tutti i giornalisti e tecnici di “Ultima TV” che, da oggi, si ritrovano senza lavoro.

"Un mezzo di comunicazione che chiude i battenti rappresenta sempre una sconfitta con ripercussioni dirette sull’intera collettività, pertanto auspichiamo che gli organi competenti facciamo tutto il possibile per salvare un settore, quello dell’informazione per l’appunto, che da un decennio attraversa una crisi senza precedenti, mettendo a rischio quella pluralità d’informazione basilare a fornire al lettore/telespettatore chiarezza e trasparenza per intraprendere percorsi culturali e dialettici responsabili".