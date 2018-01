Sono senza casa e minacciano di buttarsi dal balcone del b&b che li ospita

Sono famiglie rimaste senza casa che, dallo scorso mese di maggio, sono costrette a vivere in un bed & breakfast di via Sangiuliano. Nel tardo pomeriggio di oggi, alcuni di loro hanno iniziato una protesta, minacciando di buttarsi dai balconi. Una storia che si ripete.

Già lo scorso anno, infatti, il cantante neomelodico Alessio Ossino aveva protestato minacciando il gesto estremo di buttarsi per attirare l'attenzione sulla situazione in cui queste famiglie sono costrette a vivere a seguito di uno sfratto.

Sono passati i mesi e non è cambiato nulla. A Bianco urlano: "Sindaco mantieni le promesse. Rivogliamo la nostra dignità". Sul posto sono intervenuti la polizia e un'ambulanza. La via è stata chiusa al traffico per alcune ore. I manifestanti sono rientrati ma la polizia è ancora sul posto.