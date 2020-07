Sorpresi a rubare iniziano una fuga rocambolesca: arrestati

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato i catanesi Francesco Guttà di 19 anni e Giuseppe Di Stefano di 18 anni, insieme a un altro giovane diciottenne incensurato, ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Al 112 numero unico emergenza, intorno alla mezzanotte, è giunta una segnalazione sulla la presenza di alcuni giovani che, in via Conte di Torino, stavano armeggiando su uno scooter parcheggiato. I militari intervenuti hanno effettivamente trovato tre ragazzi che, intenti a tagliare con delle cesoie la catena di sicurezza di un motociclo, alla loro vista hanno tentato di darsi alla fuga.

Il trio è stato inseguito a piedi dai carabinieri fino in piazza Ottorino Respighi dove i tre, sfruttando la loro Seat Ibiza lì parcheggiata, si sono allontanati a tutta velocità. L’immediata diramazione della targa a tutte le altre pattuglie impegnate nel controllo del territorio, ha consentito di intercettare l’autovettura più volte in via Verdi, in Piazza Carlo Alberto e addirittura, nel tentativo di sfuggire alla cattura, in contromano nella via Filocomo. I tre giovani quindi hanno abbandonato l’autovettura in via Carmelo Abate ma, mentre il Guttà è stato immediatamente bloccato dai militari, il Di Stefano si è fermato solo dopo essere caduto nel tentativo fuggire sul tetto di un’abitazione in disuso, procurandosi un trauma alla spalla dx giudicato guaribile in 30 giorni dal pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi. Il terzo fuggiasco si è invece spontaneamente consegnato ai militari. I tre arrestati quindi, espletate le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.