Sorpresi in auto con marijuana: sanzionati 3 giovani

Nell’ambito dei controlli del territorio diretti al contenimento del contagio da Covid19, nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Adrano hanno controllato e sanzionato tre giovani d’età compresa tra 23 e 26 anni, sorpresi in possesso di alcune dosi di marijuana per uso personale che sono state poste sotto sequestro. I tre si trovavano all’interno di un’autovettura di proprietà di uno di loro e sono stati anche sanzionati per la violazione delle norme anticontagio. Per il conducente è inoltre scattato il sequestro della patente di guida, così come previsto dalla citata norma antidroga.

