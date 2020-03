Sorpreso a nascondere dosi di eroina: denunciato 19enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il commissariato di Adrano ha denunciato F.R, classe 2001. In particolare, gli operatori di polizia sorprendevano il giovane mentre tentava di occultare all’interno di alcune sterpaglie, all’angolo tra via Riciputo e via Parigi, un contenitore di latta avvolto da nastro adesivo e al cui interno vi erano degli involucri in cellophane, sigillati a caldo, contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina. Il tutto è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.