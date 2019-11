Sorpreso a spacciare marijuana a due minori: arrestato

Nel pomeriggio di ieri personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato il cittadino somalo Abdul Asiis Ibrahim, classe 1995, senza fissa dimora, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, all’incrocio tra via Sturzo e via Rizzo i poliziotti sorprendevano il somalo mentre cedeva due dosi di sostanza stupefacente di tipo marijuana a due minori, rispettivamente di anni 13 e 14. I ragazzini, segnalati in Prefettura ex art. 75 TU Stupefacenti, venivano riaffidati ai genitori.

A seguito della perquisizione personale, lo spacciatore veniva trovato in possesso di ulteriori dosi di droga e della somma di 30 euro che aveva appena ricevuto dai minori.L’uomo, che aveva diversi precedenti di polizia anche specifici, su disposizione del magistrato di turno, in considerazione della gravità del fatto veniva associato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP. La sostanza stupefacente del peso complessivo di grammi 9 veniva sequestrata e sottoposta ad analisi presso il locale G.R.P.S.