Sorpreso a vendere "stecchetta" per strada: pusher ai domiciliari

La scorsa notte, agenti del Commissariato di Caltagirone hanno arrestato Yuri Viandante del ’97 per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato fermato in strada, insieme a un “cliente” al quale era in procinto di cedere una dose di marijuana. Addosso al Viandante infatti sono state ritrovate una dose da 0,6 grammi di marijuana e una banconota da € 50,00, presumibile provento dell’attività di spaccio. Immediatamente è scattata la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del pusher e lì, all’interno di un mobiletto del bagno, è stata rinvenuta un’altra dose di marijuana, bilancino di precisione. Un casco da motociclista custodiva, inoltre, altri 2 sacchetti con ancora 21 grammi di marijuana che, assieme all’altro stupefacente e per un totale di 22,6 grammi, è stata tutta sequestrata. Ultimate le formalità di rito, il Viandante è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dal Pm presso la Procura della Repubblica di Caltagirone, tempestivamente informato.

