Sorpreso con a bordo l’escavatore rubato: arrestato

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 44enne Giuseppe Ventura per furto aggravato. L’altra notte, gli uomini del nucleo operativo, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, in contrada Priolo, territorio del comune di Paternò, hanno imposto l’alt ad un mezzo furgonato, modello Daily della Iveco, condotto da Ventura su cui era stato caricato un escavatore della Komatsu modello PC25R-8.

Escavatore risultato di proprietà di un imprenditore di Catania, rubato poco prima in contrada Scalilli, attraveso l’abbattimento della recinzione posta a protezione di un fondo agricolo privato adiacente la Ferrovia Circumetnea. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.