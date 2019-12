Sorpreso dai carabinieri mentre rubava le ruote di un’auto: arrestato

I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato il 39enne pedarese Nunzio Di Fazio, responsabile del reato di furto aggravato. Nella nottata di domenica l’uomo ha pensato di effettuare il "cambio gomme" sulla propria autovettura senza però recarsi ad acquistarle da un rivenditore. I militari infatti, nel corso di un servizio di controllo notturno, hanno notato l’uomo che stava smontando le ruote di una Peugeot 308, impreziosite dai relativi cerchi in lega, caricandole a bordo di una Fiat Punto. L’immediato intervento ha sorpreso il ladro che, suo malgrado, non ha potuto far altro che porgere i polsi confermando agli stessi militari che, anche la Punto che stava utilizzando per compiere il furto, era stata da egli poco prima asportata nel vicino comune di San Giovanni La Punta. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.