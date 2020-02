Sorpreso in viale Nitta a spacciare “erba”: arrestato

I carabinieri della stazione di Catania Librino hanno arrestato il 40enne catanese Angelo Pantò, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari di pattuglia, la scorsa notte, lo hanno riconosciuto e bloccato mentre questi era intento a piazzare della droga ad alcuni clienti. Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 22 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, e 75 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita dello stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.