Sorpreso mentre passeggia in piazza: era evaso dai domiciliari

I carabinieri di Scordia hanno arrestato il 48enne del luogo Mario Tirendi, per evasione dagli arresti domiciliari. I militari dell’Arma, impegnati in servizi mirati al controllo straordinario del territorio, hanno accertato l’evasione dell’uomo dal proprio domicilio e, dopo aver setacciato l’intera area urbana, lo hanno sorpreso nei pressi della piazza centrale del paese. Il soggetto non ha fornito alcuna utile indicazione sulla propria condotta, quindi espletate le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.