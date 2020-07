Sorpreso mentre tenta di rubare limoni: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 51enne catanese Natale Caruso, ritenuto responsabile di furto aggravato. La centrale operativa dei carabinieri è stata allertata da un cittadino tramite il 112 Nue, il quale ha segnalato d’aver visto due persone che, divelta la recinzione, si sono introdotte in un appezzamento di terreno nello stradale Cardinale, in località Contrada Scordo. I militari, immediatamente intervenuti, hanno effettivamente constatato che in un punto la recinzione appariva abbassata con i relativi paletti piegati verso il basso e, pertanto, si sono anche loro introdotti all’interno della proprietà privata per accertarsi della veridicità della segnalazione. In effetti, poco dopo, i militari hanno visto che due persone erano intente a depredare alcuni alberi dei limoni già pronti per la raccolta e che hanno cercato di scappare alla vista dei militari. Il Caruso, dopo una breve corsa a piedi, è stato bloccato ed ammanettato, mentre il complice è riuscito ad inoltrarsi nella vegetazione riuscendo a far perdere le sue tracce. I due, in particolare, avevano sino a quel momento asportato una cinquantina di chili di limoni che sono stati poi riconsegnati al legittimo proprietario.

