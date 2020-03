Sorveglianza Covid-19, inizia il controllo dei rientri

Controlli continui sul territorio per chi rientra in provincia. Grazie alla sinergia con le Forze dell’ordine, sono stati acquisiti, dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, i nominativi di tutti i cittadini rientrati nella provincia con mezzi pubblici (aerei, bus, treni…). L’attività di monitoraggio e di sorveglianza è condotta dagli operatori dell’Azienda sanitaria catanese in ottemperanza alle disposizioni regionali per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La segnalazione di rientro oltre che un obbligo è un atto di responsabilità necessario per proteggere sia i viaggiatori rientrati, sia i propri familiari, soprattutto i più fragili (anziani, soggetti portatori di patologie croniche…). Le disposizioni regionali obbligano tutti i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre Regioni o dall’estero, a comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, al proprio medico di medicina generale e/o al pediatra di libera scelta. Per comunicare il proprio rientro al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania è attiva la mail comunicazionerientri@aspct.it.

Tramite mail andranno forniti i seguenti dati: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza attuale, mail e cellulare; località dalla quale si è rientrati, completa di data di rientro e dettagli sul mezzo utilizzato (es. numero e data del volo; compagnia, data e ora di partenza ed arrivo per bus,…) comunicazione sullo stato di salute (assenza o presenza di sintomi quali: febbre, tosse, difficoltà respiratorie…). Si attiverà cos un contatto con l’Asp e si riceveranno le necessarie indicazioni igienico-sanitarie utili a contenere possibili contagi in famiglia I cittadini che facciano rientro in Sicilia devono inoltre: registrarsi sul portale www.siciliacoronavirus.it; rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza; osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi. Nel caso in cui l’appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi devono sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. È importante, inoltre: mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con i conviventi, in particolare con persone anziane o affette da patologie croniche o con multi patologie o con stati di immunodepressione congenita o acquisita; misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). Questo perché, pur senza saperlo e senza avere sintomi, i viaggiatori di rientro in Sicilia potrebbero essere venuti a contatto con il coronavirus e senza volerlo potrebbero così trasmetterlo, per i quattordici giorni successivi al rientro, ai propri familiari ed ai propri cari.

Raccomandazioni in caso di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre. Si ricorda che in caso di febbre (maggiore di 37,5° C), tosse, difficoltà respiratorie e sintomi simili a quelli dell’influenza è necessario avvertire immediatamente: il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta il numero verde 800.45.87.87 e seguire le indicazioni che verranno date. È, inoltre, fortemente raccomandato: rimanere presso il proprio domicilio, nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale; allontanarsi dagli altri conviventi in particolare dalle persone anziane o affette da patologie croniche o con multi patologie ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita; limitare al massimo i contatti sociali; utilizzare stoviglie dedicate, sanificandole dopo ogni uso; utilizzare un bagno dedicato o, ove non disponibile, sanificarlo con ipoclorito (candeggina), dopo ogni utilizzo; pulire, con soluzioni a base di ipoclorito (candeggina) o soluzioni alcooliche al 70%, le principali superfici di contatto utilizzate, quali maniglie delle porte, finestre, tutte le pulsantiere, incluse quelle di scarico, i rubinetti, i corrimano, i telefoni, il telecomando…