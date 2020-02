Sorvegliato speciale gira in "vespa" senza patente: denunciato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati in genere e delle violazioni al codice della strada, gli agenti del commissariato di polizia di Adrano hanno denunciato un 30enne adranita, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per inosservanza degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione. L’uomo, infatti, è stato sorpreso mentre guidava un ciclomotore marca Piaggio modello Vespa, nonostante da quasi due anni gli fosse stata revocata la patente di guida dal Prefetto per mancanza di requisiti morali richiesti per il mantenimento della titolarità della patente di guida.