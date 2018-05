Sorvegliato speciale beccato in giro di notte: arrestato

Il 37enne catanese Massimiliano Longhitano è finito in manette per inosservanza degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Una pattuglia dei carabinieri di Librino l'ha riconosciuto alle 4 di domenica mattina e l'ha bloccato mentre percorreva a piedi la zona B del Villaggio Sant’Agata, in evidente violazione della misura preventiva cui era sottoposto che, nell’arco notturno gli imponeva di rimanere in casa. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.