Sorvegliato speciale passeggiava al mare con due pregiudicati, arrestato

Ha violato gli obblighi della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per una passeggiata ad Aci Castello con due pregiudicati. Così è stato arrestato il 39enne catanese Giovanni Clemente che è stato riconosciuto e fermato dai carabinieri in via Antonello da Messina.

I militari dopo aver accertato che il terzetto aveva raggiunto il luogo a bordo di una Nissan Micra, hanno contestato al 39enne la duplice violazione della misura di prevenzione che lo obbligava entro i confini di Catania e gli vietava la frequentazione di soggetti con precedenti penali. Adesso, in attesa della direttissima, si trova ai domiciliari.