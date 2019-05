Sorvegliato speciale sorpreso in un altro comune: arrestato

I carabinieri di Acireale ieri sera hanno tratto in arresto il 36enne Vito Mauro, pregiudicato acese, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’uomo è stato notato dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo nel Comune di Aci Catena in violazione delle prescrizioni a cui era sottoposto. Dopo le formalità di rito il reo è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.