Bollette non sospese, si allarga il coro di proteste in città

A causa dell’emergenza legata al Coronavirus, fino ad oggi, non si registra alcun provvedimento che sospenda il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas anche a Catania. Le disposizioni di sostegno immaginate dal governo nazionale e regionale non possono ritenersi sufficienti per consentire il sostentamento delle famiglie. Al coro di proteste si unisce anche Rosario Cavallaro, Consigliere del IV Municipio. "I costi fissi – commenta Cavallaro – non hanno alcuna interruzione e le amministrazioni e tutta la politica hanno l’obbligo di evitare il verificarsi di gesti folli di disperazione; solo così, gli italiani rimarranno a casa senza alcuna preoccupazione di non poter avere il necessario sostentamento economico. Chiedo al Sindaco Pogliese, al Presidente della Regione Musumeci ed al Governo Nazionale di non abbandonare il Sud e di disporre, nell’immediatezza, misure realmente funzionali per la collettività".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.