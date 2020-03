Sospesi i mercati settimanali anche a Gravina

Il sindaco Massimiliano Giammusso, a seguito delle disposizioni del Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto la sospensione temporanea fino al 3 aprile 2020 dei mercati settimanali che si tengono a Fasano il lunedì e il giovedì (mercato biologico), a San Paolo il venerdì, e in piazza della Libertà il sabato (mercato biologico). Il provvedimento è stato adottato considerando che i mercati comportano un affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro così come disposto dalle ordinanze.