Sostare, abbonamenti per dipendenti pubblici e studenti: la proposta del consigliere Salvo Di Salvo

Il consigliere comunale del Gruppo Misto Salvo Di Salvo ha presentato al consiglio comunale una mozione nella quale impegna l’Amministrazione comunale ad estendere a tutti i dipendenti pubblici e non e agli studenti universitari, che per motivi di lavoro o di studio usufruiscono degli stalli blu a pagamento, le stesse agevolazioni previste dalla delibera di Giunta n.3 del 21.01.2019 con la quale si autorizza la società “Sostare” a rilasciare, abbonamenti mensili di sosta a favore dei dipendenti che svolgono servizio presso l’ospedale Garibaldi Centro alle stesse condizioni economiche previste per i residenti (Euro 18,56 al mese).