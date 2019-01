Sostare: nuova app per pagare e sosta gratuita a Sant'Agata

Venerdì, 01 febbraio 2019, alle 10,30 nel Palazzo della Cultura, alla presenza dell’assessore agli eventi culturali, Barbara Mirabella e del presidente di Sostare Luca Blasi, verrà presentata la nuova applicazione per la sosta a pagamento gestita da Sostare. Tra le novità, il parcheggio gratuito a tutti i cittadini per le festività agatine e un bonus di 6 euro di sosta prepagata. Basterà scaricare l’App 'PayByPhone' per ottenere i vantaggi dell’iniziativa, che tra l’altro, permetterà agli utenti un consistente risparmio.