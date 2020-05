Sostare, da martedì si paga il ticket notturno nel centro storico

Il sindaco Salvo Pogliese ha dato indicazioni al presidente del Cda di Sostare Luca Blasi di ristabilire il pagamento della sosta sulle strisce blu anche nelle ore serali e notturne del centro storico, servizio che era stato sospeso per il periodo del lockdown. Pertanto, già da domani, martedì 26 maggio, si dovrà obliterare il tickets Sostare al costo di un euro, tariffa fissa per lasciare l’auto dalle ore 21 in poi, negli spazi a strisce blu nel centro storico laddove esiste la segnalazione sui cartelli indicatori. Il provvedimento si è reso necessario per arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che appena qualche giorno dopo la riapertura dei locali nelle ore serali si è purtroppo ripresentato.

