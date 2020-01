Aci Castello, inizia l'iter burocratico per tutelare la fontana di via Stazione

Il Comune di Aci Castello chiede alla sovrintendenza ai Beni culturali e Ambientali di Catania l’avvio del procedimento per il riconoscimento dell’interesse culturale dell’antico abbeveratoio del 1891 in via Stazione.

La fontana, che si trova dinnanzi al civico 12, è un manufatto edificato dopo la nascita della strada che nel 1888 collegava l’antica piazza di Aci Castello alla stazione ferroviaria, messa in funzione nel 1883. La struttura è situata a più di cento metri dalla sorgiva che è stata sempre utilizzata dai castellesi. Una volta ottenuto il riconoscimento da parte della sovrintendenza, si procederà al recupero del bene storico.