Spaccia ancora sotto casa: in manette pusher recidivo

I carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo, hanno arrestato il 55enne catanese Domenico Florio. L’uomo in particolare, il 29 agosto dello scorso anno, era stato arrestato dai militari della Compagnia di Gravina di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto all’obbligo di dimora. Nel caso di specie l’arresto era però soltanto l’ultimo, in ordine cronologico, di una serie di analoghi precedenti episodi di spaccio dei quali il Florio si era reso responsabile, effettuati soprattutto nei pressi della sua abitazione di via Dell’Acquario nel quartiere di San Giovanni Galermo. Il Florio però, nonostante fosse già gravato dalla misura cautelare, ha continuato la sua illecita attività di pusher con ulteriori cessioni di droga che sono state documentate agli atti d’indagine dai carabinieri che, compendiando l’esito all’Autorità Giudiziaria, hanno consentito l’emissione del provvedimento a seguito del quale l’uomo è stato associato al carcere di Ragusa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.