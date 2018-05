Spaccia droga ai domiciliari: arrestato affiliato al clan Santapaola

Simone Giuseppe Piazza è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. L'uomo stava scontando ai domiciliari la condanna giunta dopo il suo arresto nell’ambito dell’operazione “Piramidi” del comando provinciale di Catania che, il 15 marzo del 2017, vide finire in manette 17 persone "vicine” alla famiglia mafiosa dei Santapaola-Ercolano, operanti nella zona di San Cosimo.

Il 31enne è finito sotto la lente d’ingrandimento degli uomini della Squadra “Lupi”, che da alcuni giorni monitoravano lo strano viavai di gente dalla sua abitazione, ieri sera ha ricevuto la visita inaspettata dei militari i quali, con la scusa di verificare il rispetto degli obblighi restrittivi, sono entrati e hanno perquisito l'immobile.

I carabinieri all'interno dell'appartamento hanno trovato due involucri, uno in cellophane trasparente e l’altro in carta stagnola, contenenti circa 30 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare e confezionare le dosi di stupefacente da piazzare al dettaglio nonché 300 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente incassati dalla precedente vendita della cocaina. Il denaro e la droga sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.