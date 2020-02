Spaccia "erba" in strada: arrestato pusher

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 19enne catanese Davide La Rosa, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’ottimo spirito di osservazione dei militari di pattuglia ha consentito loro di svelare l’attività illecita posta in essere dal giovane pusher sorpreso a piazzare alcune dosi al cliente di turno in via Fratelli Gualandi. Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 15 dosi di marijuana e 1 bilancino elettronico di precisione, utilizzato in loco per pesare e dosare la marijuana da porre in vendita. La droga è stata posta sotto sequestro.