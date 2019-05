Spaccia in via Magrì, beccato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno arrestato il 42enne catanese Alfio Maugeri, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si era piazzato all’angolo tra le vie Magrì e Giudice per servire la propria clientela. Ad osservarne alcune cessioni i militari del Nucleo Operativo che, al momento opportuno, sono intervenuti bloccando il pusher. Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, nonché di 75 euro tutti in banconote di piccolo taglio, presumibilmente incassati dalla precedente vendita dello stupefacente. Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre l’arrestato attenderà la direttissima relegato nel proprio domicilio.