Spaccia marijuana in via Capo Passero, arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato il 33enne catanese Alessandro Musumeci, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’equipaggio della gazzella, impegnato nel pattugliare il quartiere San Giovanni Galermo, una delle piazze di spaccio più remunerative per la criminalità organizzata del capoluogo etneo, ha sorpreso il pusher mentre cedeva della droga ad un acquirente. Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di diversi grammi di marijuana nonché della somma in contante equivalente a 540 euro, presumibilmente incassata dalla pregressa attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.