Spaccia marijuana in via Pacini, arrestato 29enne

Mohamed Amir Andrea, 29enne, è stato arrestato dai carabinieri di piazza Dante per spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, i militari, durante un servizio antidroga nel centro storico cittadino, hanno notato l’uomo in via Pacini cedere delle bustine ad occasionali acquirenti e ricevere in cambio denaro.

I carabinieri intervenuti immediatamente hanno perquisito anche l'abitazione del giovane, trovando e sequestrando tre buste di marijuana, per un totale di 410 grammi e 240 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L'arrestato è stato collocato ai domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.