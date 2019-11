Spacciatore beccato con denaro e marijuana: in manette 21enne

I carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 21enne catanese Gabriele Castagna. L’attività delittuosa del giovane, già sottoposto all’obbligo di dimora in quel comune, era da tempo sottoposta alla lente d’ingrandimento dei militari che aspettavano solo il momento propizio per dar concretezza alle loro ipotesi. La costante frequentazione con giovani del posto, ritenuti essere consumatori di sostanze stupefacenti, ha quindi indotto i militari ad effettuare una perquisizione personale al giovane che, pur senza stabile fonte di reddito, veniva trovato in possesso della somma di 140 euro in banconote di piccolo taglio e, poi, estesa la ricerca anche nella sua abitazione di Gravina di Catania, di una busta di plastica occultata sotto un cuscino del divano contenente 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione nonché il materiale necessario al confezionamento della sostanza stupefacente per la vendita al minuto. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.