Spacciatore di crack e cocaina arrestato dalla polizia a Librino

La polizia ha arrestato il pluripregiudicato catanese Simone Maccarrone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La sua abitazione di Librino è stata perquisita dagli agenti delle volanti, che hanno trovato 10 grammi di crack e 31 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi, due bilance di precisione e la somma di 190 euro in contanti. Il pregiudicato è stato, quindi, tratto in arresto e posto ai domiciliari.