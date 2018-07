Spacciatore e vedetta arrestati in via Capo Passero

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato due catanesi di 30 e 18 anni, entrambi già gravati da precedenti di polizia, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari della squadra Lupi, ieri sera in servizio antidroga nel noto quartiere del capoluogo etneo, li hanno osservati mentre si organizzavano per piazzare la droga, intervenendo al momento opportuno, bloccando prima il 18enne con compito di vedetta, proprio mentre il pusher cedeva alcune dosi di cocaina in cambio di denaro.

Oltre alle dosi di cocaina i carabinieri hanno sequestrato 50 euro in contanti incassati dalla vendita dello stupefacente. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati entrambi relegati agli arresti domiciliari.