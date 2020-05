Spacciava cocaina a casa: in manette una pusher 39enne

I carabinieri di Scordia, coadiuvati da colleghi dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato nella la 39enne romena Tita Marieta Chivu, ritenuta responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver notato, tramite opportuno servizio di osservazione, svariate persone che entravano all’abitazione della donna e i conseguenti movimenti della stessa che si recava nel garage di pertinenza, per poi tornare dopo pochi istanti all’interno dell’appartamento, hanno deciso di bloccare uno degli avventori, un 28enne del posto, che è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. Perquisendo l’abitazione della 39enne e il garage, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1.870 euro in banconote di diverso taglio, un sacchetto con all’interno circa due grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

