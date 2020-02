Spacciava cocaina e marijuana in casa: in manette una donna

La polizia ha arrestato la cittadina colombiana Casas Rincon Yazmin Soledad (del 1974) per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e cocaina. Nel pomeriggio di ieri, personale della squadra mobile, sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, a seguito di attività info-investigativa, ha effettuato un appostamento nel quartiere “Antico Corso” notando dei movimenti sospetti in un appartamento risultato in uso ad una donna colombiana. Un opportuno travestimento ha permesso ai “Falchi” di osservare da vicino un continuo andirivieni di persone che prendevano contatti con la proprietaria di casa di origine sudamericana. Gli agenti hnno dunque deciso di procedere alla perquisizione domiciliare in considerazione del forte sospetto che la signora stesse spacciando sostanza stupefacente. Sospetto confermato poiché all’interno della casa sono stati rinvenuti 830 grammi di marijuana suddivisi in centinaia di dosi e catalogati minuziosamente per qualità e tipo, circa 8 grammi di cocaina anch’essi suddivisi in 10 dosi (all’interno di bustine raffiguranti un teschio quasi come per apporre un “marchio esclusivo” alla sostanza) nonché svariato materiale per pesatura, confezionamento e catalogazione delle sostanze. La donna è stata inoltre trovata in possesso di migliaia di euro che sono state sequestrate perché ritenute provento dell’attività illecita. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di determinazioni dell’autorità giudiziaria.