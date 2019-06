Spacciava cocaina soto casa a San Cristoforo

I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato il 20enne catanese Ernesto Fuselli poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’equipaggio della gazzella, impegnato nel controllo del territorio, percorrendo la via Trovato nel quartiere San Cristoforo, ha notato e fermato il giovane pusher posto davanti la propria abitazione in atteggiamento alquanto equivoco. Conoscendone i trascorsi di natura giudiziaria, affini al mondo della droga, i militari hanno deciso di perquisirgli l’abitazione luogo in cui sono state rinvenute e sequestrate 10 dosi di cocaina già pronte per essere cedute. L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.