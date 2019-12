Spacciava “erba” nella zona del “tondicello della playa”: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante, hanno arrestato il 25enne catanese Cristian Cristaldi, perché responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari lo avevano già da tempo posto sotto la lente di ingrandimento, ben consapevoli che la sua specialità fosse la vendita di droga ed infatti, ieri sera, lo hanno visto nella zona di via Della Concordia, all’intersezione con via Fiducia, mentre si intratteneva brevemente con alcuni clienti occasionali. I militari sono riusciti ad agire con l’effetto sorpresa: bloccato e sottoposto a perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di 13 dosi di marijuana già pronta per lo smercio al minuto, nonché 90 euro incassati dalla pregressa vendita dello stupefacente. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima.