Spacciava “erba” protetto dalle telecamere: arresto a San Cristoforo

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 49enne catanese Franco Timoniere, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. È stata una azione fulminea quella eseguita dagli equipaggi delle “gazzelle” in via Belfiore nel cuore del popoloso quartiere San Cristoforo. I militari, notando quelle telecamere puntate in strada, hanno intuito che dietro la porta di quell’abitazione si nascondesse qualcosa di illecito. Difatti, avendo avuto accesso all’immobile, lo hanno perquisito rinvenendo e sequestrando: circa 400 grammi di marijuana; del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in commercio; nonché l’impianto di video sorveglianza attivato per evitare visite sgradite da parte dei tutori dell’ordine. L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.