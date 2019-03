Spacciava marijuana al Villaggio Sant’Agata: minorenne in manette

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato un catanese di 16 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini del nucleo operativo ieri sera ad osservarlo, mentre nella zona “B” del Villaggio Sant’Agata piazzava ai diversi assuntori le dosi di “erba” in cambio di denaro.

I carabinieri hanno prima fermato due assuntori, trovati con ancora in mano le 4 dosi di marijuana appena acquistate, per poi bloccare il giovane pusher che, perquisito, nascondeva addosso circa 15 grammi di marijuana e 90 euro in banconote di piccolo taglio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al centro di prima accoglienza di via Franchetti.