Spacciava marijuana dall'auto: beccato pusher

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 22enne catanese Gabriele Micci, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La paziente osservazione dei movimenti del giovane pusher, ha consentito ai militari di coglierlo in via Del Parco nel quartiere di Canalicchio, mentre a bordo della propria autovettura piazzava la droga ad un cliente. Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 23 dosi di marijuana, che nascondeva nella giacca indossata, nonché di 20 euro presumibilmente incassati dalla pregressa vendita dello stupefacente. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

