Spacciava sotto casa: arrestato con la droga in tasca

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato il 27enne catanese Salvatore Biondi sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti. L’uomo, per la sua specialità criminale, era già conosciuto dai militari che infatti aspettavano soltanto il momento propizio per beccarlo con le mani nel sacco che, infatti, non ha tardato ad arrivare quando l’ennesimo compratore si era recato nei pressi della sua abitazione per acquistare la droga. I carabinieri hanno bloccato l’uomo ammanettandolo e, con la successiva perquisizione, hanno trovato 30 grammi di marijuana già suddivisa in dosi pronte alla vendita nonché 92 euro provento dello spaccio. L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.