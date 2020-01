Spacciavano cocaina in via della Concordia: arrestati due pusher

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato il 48enne Massimo Raia ed il 51enne Carmelo Caltabiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari nel corso di un controllo per contrastare lo spaccio nel popoloso nel quartiere di San Cristoforo, hanno notato i due, nei pressi di via della Concordia, cedere dosi di droga di tipo cocaina ad alcuni giovani e sono quindi intervenuti ammanettandoli. I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.