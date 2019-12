Spaccio a Librino: pusher beccato dai carabinieri

I carabinieri di Librino hanno arrestato il 45enne catanese Marcello Finocchiaro, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Senza soluzione di continuità l’attività antidroga dei militari dell’arma nei quartieri a rischio del capoluogo etneo. Cambia il numero civico ma la triste realtà rimane sempre quella. Ieri l’arresto in viale Grimaldi 10, oggi quello al civico 18, luogo in cui gli operanti, dopo averne osservato le modalità di spaccio, sono intervenuti per bloccare l’attività illecita. Lo spacciatore, perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di circa 400 grammi di marijuana, ovviamente già suddivisa in dosi, nonché di 200 euro in contanti presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della sostanza stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

