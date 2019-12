Spaccio a San Berillo, beccato pusher con hashish e marijuana

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il gambiano Oumar Mendy di 20 anni, domiciliato a Cerami in provincia di Enna. I militari, durante l’espletamento di un servizio per la repressione dei reati in materia di droga nello storico quartiere catanese di San Berillo, avevano notato la presenza di un gruppo di tre persone intente a dialogare nella via Di Prima e pertanto, supponendo ragionevolmente che fosse una trattativa per l’acquisto di sostanze stupefacenti, si suddividevano al fine di bloccare eventuali vie di fuga degli spacciatori. Effettivamente una pattuglia, avvicinandosi al gruppetto, ne ha provocato la repentina fuga in più direzioni ma uno di essi è caduto nella trappola già ordita dai militari che, bloccato, lo hanno perquisito immediatamente trovandolo in possesso di 14 dosi tra hashish e marijuana pronte ad essere piazzate.